Курское направление: российские войска контратакуют, срывая планы ВСУ

Боевые действия в Курской области — 26.08.24 года. День двадцатый — Хроника событий. Карта СВО. На утро 26 августа 2024 года ситуация на фронте в Курской области продолжает оставаться напряженной. Российские войска удерживают свои позиции на всех ключевых направлениях, сдерживая многочисленные атаки противника и продолжая наносить значительные потери украинским силам. На Кореневском направлении российские подразделения успешно отражают попытки противника прорваться к населенным пунктам Коренево и Кремяное.

На Льговском направлении идут самые ожесточенные бои за контроль над населенным пунктом Малая Локня, где российские войска продолжают удерживать стратегически важные рубежи, несмотря на постоянные атаки противника. На Суджанском направлении ВСУ вынуждены перегруппировывать свои силы после неудачных попыток наступления.

Российские силы продолжают активно использовать артиллерию и авиацию для уничтожения скоплений противника и его резервов в тылу. Противник, несмотря на попытки перегруппировки и организации новых атак, не смог добиться значительных успехов и несет большие потери.

Курская область 26.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Увеличить карту

Следим за развитием ситуации..

Новости СВО на Украине. Коротко о главном

Обстановка на фронтах по состоянию на утро 26 августа 2024 года

Российские Вооруженные Силы продолжают активно наносить удары по позициям ВСУ, успешно отбивая атаки и продвигаясь на ключевых направлениях. Основные события развернулись в районе Константиновки, Гродовки, Новогродовки, Торецка, Часовярского и других стратегически важных пунктов. Сохраняется стабильная ситуация на Запорожском и Купянском участках, где противник несет значительные потери.

Донецкий фронт

На Донецком фронте российские войска продолжают укреплять свои позиции. Наши бойцы закрепились в южной части Константиновки, где был водружен российский флаг, что свидетельствует о значительном успехе на данном участке. Войска зачистили опорный пункт на южных подступах к Константиновке и расширили зону контроля примерно на 1 км в западном направлении.

Кроме того, российские подразделения продвигаются западнее в сторону Водяного и шахты Южнодонбасская-3, что позволяет взять под контроль дорогу от Водяного до Константиновки. Важным достижением также является огневой контроль над дорогой от Красногоровки к Желанному-1 и Желанному-2, что значительно затрудняет снабжение ВСУ в северной части Красногоровки и способствует её освобождению.

Покровское направление

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои в Гродовке. В районе Орловки российские войска выбили противника из ротного опорного пункта и продвинулись в лесополосах между Орловкой и Новогродовкой. Под контроль взята значительная часть Новогродовки, включая железнодорожный мост в западной части города. Продвижение продолжается к западным и северо-западным окраинам города.

Противник в Новогродовке не способен сдержать наступление российской армии ввиду отсутствия инженерных рубежей обороны. Южнее, наши войска расширяют зону контроля восточнее и юго-восточнее Мариновки, продолжаются бои у террикона шахты Россия (Котляревского). Российские войска также перерезали трассу Красноармейск (Покровск)-Карловка у Николаевки, нарушив логистику ВСУ в этом районе.

Торецкое направление

На Торецком направлении российские войска продвигаются в юго-восточной части Торецка. Противник укрепил свои позиции на вершине террикона шахты Новая и превратил местную колонию в укрепрайон. Наши штурмовые подразделения выровняли линию фронта в районе городской больницы и продолжают наступление в городской застройке.

Харьковское направление

На Харьковском фронте российские силы удерживают оборону в Глубоком. В районе Волчанска продолжается зачистка освобожденных территорий. ВКС России успешно уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харькове, нанося удары по промзоне. В Чугуеве зарево от удара было видно за несколько десятков километров. В Шевченково Сумской области барражирующим боеприпасом «Ланцет» нанесен удар по радиолокационной станции ВСУ.

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские Воздушно-космические силы (ВКС) продолжают наносить удары по объектам ВСУ в районе Берислава и Каховки. За текущие сутки авиацией были уничтожены склады с техникой противника с использованием авиабомб ФАБ-500. Также, российские дроноводы успешно поразили опорный пункт на правобережье, что позволяет контролировать данный участок фронта и препятствовать продвижению ВСУ.

Запорожское направление

На Запорожском участке фронт сохраняется стабильно. Сообщается, что за прошедшие сутки по местам скопления техники и личного состава ВСУ нанесено свыше 300 ударов ствольной артиллерией, ракетами, бомбами и тяжелыми беспилотниками. Подобные действия позволяют не только ослабить боеспособность противника, но и сдерживать его возможные попытки прорыва на данном направлении.

Часовярское направление

На Часовярском участке российские войска переправились через канал Северский Донец-Донбасс южнее Озаряновки и заняли новые позиции на западном берегу. В остальной части направления существенных изменений не наблюдается.

Северское направление

На Северском направлении российские разведчики успешно уничтожили позиции противника и склады боеприпасов. В районе Верхнекаменского наш комплекс «Солнцепек» уничтожил технику противника, а артиллерия нанесла удары по пункту временной дислокации ВСУ.

Краснолиманское и Купянское направления

На Краснолиманском и Купянском участках фронта значительных изменений не произошло. Российские войска продолжают удерживать свои позиции.

Белгородская область и ПВО

За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 8 ракет HIMARS и 41 беспилотник, один из которых был уничтожен над Белгородской областью, где в Сольвьёвке погиб мирный житель. Количество раненых в результате ночной атаки в Ракитянском районе увеличилось до 13 человек, также были повреждены газопровод и линии электропередач.

Что говорит противник

США пока не рассматривают возможность передачи истребителей F-16 Украине, сообщил министр ВВС Фрэнк Кендалл

«Никаких планов на данный момент нет», — сказал Кендалл, отвечая на вопрос о поставках F-16 Киеву. Однако министр не исключил такую возможность в будущем, добавив, что потребности Украины сейчас удовлетворяются поставками от союзников по НАТО, таких как Нидерланды и Дания. Он подчеркнул, что США сосредоточены на обучении украинских лётиков совместно с партнерами, обещая значительный прогресс в этом направлении уже в следующем году.

Киев требует разрешения на удар Storm Shadow по России — The Guardian

Украина обратилась к западным партнёрам с просьбой разрешить «демонстрационный удар» ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. В Киеве считают, что такой шаг мог бы заставить Москву пойти на переговоры о прекращении боевых действий.

Высокопоставленные украинские чиновники полагают, что демонстрация уязвимости российских военных объектов, в том числе вблизи столицы, может стать решающим аргументом. Однако эта стратегия пока не нашла поддержки в США, где считают её слишком рискованной.

Джон Форман, бывший оборонный атташе Великобритании в России и Украине, отметил, что Киев должен сосредоточиться на защите Донбасса, а не на подобных «демонстрациях».

Карта боевых действий в Курской области 26.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Просмотры: 830