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Курское направление: российские войска контратакуют, срывая планы ВСУ

Курское направление: российские войска контратакуют, срывая планы ВСУ

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 3:37 26.08.2024

Боевые действия в Курской области — 26.08.24 года. День двадцатый — Хроника событий. Карта СВО. На утро 26 августа 2024 года ситуация на фронте в Курской области продолжает оставаться напряженной. Российские войска удерживают свои позиции на всех ключевых направлениях, сдерживая многочисленные атаки противника и продолжая наносить значительные потери украинским силам. На Кореневском направлении российские подразделения успешно отражают попытки противника прорваться к населенным пунктам Коренево и Кремяное.

Новости СВО. Обстановка на фронте

На Льговском направлении идут самые ожесточенные бои за контроль над населенным пунктом Малая Локня, где российские войска продолжают удерживать стратегически важные рубежи, несмотря на постоянные атаки противника. На Суджанском направлении ВСУ вынуждены перегруппировывать свои силы после неудачных попыток наступления.

Российские силы продолжают активно использовать артиллерию и авиацию для уничтожения скоплений противника и его резервов в тылу. Противник, несмотря на попытки перегруппировки и организации новых атак, не смог добиться значительных успехов и несет большие потери.

08:23:20

Сводка по Курскому направлению на 26 августа 2024 года

Обзор по направлениям:

Кореневское направление

На Кореневском направлении обстановка остается стабильной. Населенные пункты Коренево и прилегающий поселок полностью контролируются российскими силами. ВСУ продолжают предпринимать попытки обхода села с северо-восточной стороны, но безуспешно — российские подразделения прочно держат все подходы.

Корнево. Карта СВО

Корнево. Карта СВО

В районе Кремяного российские войска частично контролируют населенный пункт. Юго-восточнее села российская артиллерия продолжает наносить удары по позициям украинских войск. Противник, понеся значительные потери, вынужден замедлить темп наступления.

Населенные пункты Ольговка, Снагость, Вишневка и Апанасовка остаются под контролем украинских сил. Противник активно распространял слухи о занятии Кульбаки, но никаких подтверждений этому нет, и информация от местных российских источников опровергает эти заявления. Однако по появившимся вчера, ближе к вечеру в информационном поле противника сведениям: «… В частности ВС РФ снова вошли в Ольговку после недавнего рейда ВСУ к Александровки. Сейчас в Ольговке, а также в районе Комаровки, Краснооктябрьского, Кремяного и Каучука идут бои…», 810-я бригада контратакой выбила ВСУ из Ольговки, не давая противнику сосредотачивать силы и средства. Боевые действия в указанном районе продолжаются.

Противник продолжает атаковать Комаровку, не оставляя попыток выйти на оперативный простор Глушковского района. Все атаки отбиваются, ВСУ несут потери, продвижения нет.

Комаровка - Глушково. 24.08.24

Комаровка — Глушково. 26.08.24

Льговское направление

Суджанский район. Карта СВО

Суджанский район. Карта СВО

На Льговском направлении идут самые ожесточенные бои. Особое внимание уделяется трассе Льгов-Суджа и населенному пункту Малая Локня. Здесь российские силы продолжают обороняться, несмотря на значительное численное превосходство противника. Территорию женской исправительной колонии, расположенную на востоке села, нашим военным пришлось временно оставить, но ночью в Малую Локню подошло подкрепление, которое продолжает бороться за восстановление контроля над объектом. Село остается под контролем российской армии, и здесь идут интенсивные бои. Противник внось пытался атаковать Каучук, но получив серьёзный отпор откатился потеряв пехоту и технику.

В районе Черкасского Поречного российские подразделения подбили вражеский танк, что указывает на присутствие украинских войск в данной части населенного пункта. Продолжаются бои в районах Русского Поречного и Черкасского Поречного, где наши силы успешно сдерживают натиск противника, не позволяя ему замкнуть кольцо окружения вокруг Малой Локни.

Суджанское направление

Малай Локня. Карта СВО

Малая Локня. Карта СВО

На Суджанском направлении обстановка сохраняется без значительных изменений. Противник временно прекратил активные атаки на Мартыновку, вероятно, перегруппировывая силы для новых ударов. Вместе с тем, украинские силы продолжают пытаться прорваться в Русскую Конопельку, где российские подразделения оказывают упорное сопротивление, успешно отбивая все атаки.

Юго-восточнее Суджи российские подразделения продолжают поисковые операции и зачистки вражеских групп в селах и лесопосадках. ВСУ пытаются стабилизировать линию фронта и подтягивают подкрепления.

Общая обстановка в Курской области

На всем протяжении фронта в Курской области обстановка остается напряженной. Противник несет большие потери, пытаясь прорвать оборону российских войск. За последние сутки ВС РФ нанесли более 250 ракетных и бомбовых ударов по группировке ОТГ «Сумы» ВСУ в северо-восточной операционной зоне, что значительно ослабило возможности противника.

Потери противника особенно велики в Сумской области при попытках перебросить резервы в Курскую область.

Украинское командование продолжает попытки переброски резервов и реорганизации своих сил для новых наступательных действий. Тем не менее, на всех ключевых участках фронта российские войска удерживают свои позиции, и противник не смог добиться значительных успехов. Согласно данным Минобороны РФ, российские войска продолжают наносить удары по местам скопления противника, в том числе с использованием высокоточного вооружения, что значительно снижает наступательные возможности украинских сил.

Кроме того…

Планы ВСУ по усилению давления на Курское направление

Сырский Главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский, разрабатывает операцию по усилению давления на российские позиции в Курской области. В его планах — организовать удар на Рыльск с последующим наступлением на город и перекрытием речных путей сообщения по реке Сейм. Для реализации этой операции украинские силы начали переброску резервов в Глухов, что позволит подготовиться к возможному наступлению.

По замыслу Сырского, новая атака на Рыльск позволит отрезать пути снабжения российских войск, особенно в Кореневском районе, что затруднит их возможности для маневра и сократит доступ к жизненно важным ресурсам. Украинская армия планирует использовать этот маневр для расширения своего плацдарма на Курском направлении, что даст ей возможность усилить давление на российские силы и создать угрозу их окружения.

В ответ на эти действия российское командование предпринимает меры по укреплению обороны в Кореневском районе и готовится к возможным контратакам для нейтрализации угрозы. Противник, в настоящий момент, находится под постоянным авиационным и артиллерийским контролем. Наносятся удары мешающие концентрации войск противника.

Дополнено — 09:10:54

О планах ВСУ на текущий момент

На текущем этапе боевых действий в Курской области можно сделать несколько ключевых выводов о намерениях и успехах ВСУ. Во-первых, можно предположить, что начальный план ВСУ включал массированное наступление, задействовав значительные силы — до 10-12 бригад. Однако, оперативные и тактические ошибки на первых этапах позволили российской армии сорвать планы противника. Потери украинской стороны, по оценкам, составляют около 2,5—4 тысяч человек за 18 дней боёв, а также около 100 единиц различной техники.

Узнайте больше:  Пятнадцатый день на Курском направлении. Хроника событий. Карта СВО

Во-вторых, ВСУ продолжают сосредотачивать силы и средства, в том числе дефицитные виды вооружений, такие как HIMARS и Stryker, в Курской области, что указывает на важность этого направления. Однако противник медлит с вводом дополнительных механизированных сил на ключевых участках и, возможно, пересматривает дальнейшую стратегию, учитывая неудачи и значительные потери.

Наконец, несмотря на начальные успехи, украинская сторона не демонстрирует признаков продолжения наступательных действий в направлении Льгова, Рыльска и Курчатова, что может свидетельствовать о необходимости пересмотра тактических решений. В то же время ведутся активные маневры в юго-западной части области, что говорит о попытках найти новые слабые места в обороне российских сил.

   03:00:09 ОБНОВЛЯЕТСЯ… 

Курская область 26.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

Курское направление. 26.08.24

Курское направление. 26.08.24

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Новости СВО на Украине. Коротко о главном

Обстановка на фронтах по состоянию на утро 26 августа 2024 года

 Российские Вооруженные Силы продолжают активно наносить удары по позициям ВСУ, успешно отбивая атаки и продвигаясь на ключевых направлениях. Основные события развернулись в районе Константиновки, Гродовки, Новогродовки, Торецка, Часовярского и других стратегически важных пунктов. Сохраняется стабильная ситуация на Запорожском и Купянском участках, где противник несет значительные потери.

Донецкий фронт

Красногоровка. Карта СВО

Красногоровка. Карта СВО

На Донецком фронте российские войска продолжают укреплять свои позиции. Наши бойцы закрепились в южной части Константиновки, где был водружен российский флаг, что свидетельствует о значительном успехе на данном участке. Войска зачистили опорный пункт на южных подступах к Константиновке и расширили зону контроля примерно на 1 км в западном направлении.

Кроме того, российские подразделения продвигаются западнее в сторону Водяного и шахты Южнодонбасская-3, что позволяет взять под контроль дорогу от Водяного до Константиновки. Важным достижением также является огневой контроль над дорогой от Красногоровки к Желанному-1 и Желанному-2, что значительно затрудняет снабжение ВСУ в северной части Красногоровки и способствует её освобождению.

Покровское направление

Новгородовка. Карта СВО

Новгородовка. Карта СВО

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои в Гродовке. В районе Орловки российские войска выбили противника из ротного опорного пункта и продвинулись в лесополосах между Орловкой и Новогродовкой. Под контроль взята значительная часть Новогродовки, включая железнодорожный мост в западной части города. Продвижение продолжается к западным и северо-западным окраинам города.

Противник в Новогродовке не способен сдержать наступление российской армии ввиду отсутствия инженерных рубежей обороны. Южнее, наши войска расширяют зону контроля восточнее и юго-восточнее Мариновки, продолжаются бои у террикона шахты Россия (Котляревского). Российские войска также перерезали трассу Красноармейск (Покровск)-Карловка у Николаевки, нарушив логистику ВСУ в этом районе.

Торецкое направление

Торецк. Картв СВО

Торецк. Картв СВО

На Торецком направлении российские войска продвигаются в юго-восточной части Торецка. Противник укрепил свои позиции на вершине террикона шахты Новая и превратил местную колонию в укрепрайон. Наши штурмовые подразделения выровняли линию фронта в районе городской больницы и продолжают наступление в городской застройке.

Харьковское направление

На Харьковском фронте российские силы удерживают оборону в Глубоком. В районе Волчанска продолжается зачистка освобожденных территорий. ВКС России успешно уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харькове, нанося удары по промзоне. В Чугуеве зарево от удара было видно за несколько десятков километров. В Шевченково Сумской области барражирующим боеприпасом «Ланцет» нанесен удар по радиолокационной станции ВСУ.

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские Воздушно-космические силы (ВКС) продолжают наносить удары по объектам ВСУ в районе Берислава и Каховки. За текущие сутки авиацией были уничтожены склады с техникой противника с использованием авиабомб ФАБ-500. Также, российские дроноводы успешно поразили опорный пункт на правобережье, что позволяет контролировать данный участок фронта и препятствовать продвижению ВСУ.

Запорожское направление

Новости СВО. Хроника событийНа Запорожском участке фронт сохраняется стабильно. Сообщается, что за прошедшие сутки по местам скопления техники и личного состава ВСУ нанесено свыше 300 ударов ствольной артиллерией, ракетами, бомбами и тяжелыми беспилотниками. Подобные действия позволяют не только ослабить боеспособность противника, но и сдерживать его возможные попытки прорыва на данном направлении.

Часовярское направление

На Часовярском участке российские войска переправились через канал Северский Донец-Донбасс южнее Озаряновки и заняли новые позиции на западном берегу. В остальной части направления существенных изменений не наблюдается.

Северское направление

На Северском направлении российские разведчики успешно уничтожили позиции противника и склады боеприпасов. В районе Верхнекаменского наш комплекс «Солнцепек» уничтожил технику противника, а артиллерия нанесла удары по пункту временной дислокации ВСУ.

Краснолиманское и Купянское направления

На Краснолиманском и Купянском участках фронта значительных изменений не произошло. Российские войска продолжают удерживать свои позиции.

Белгородская область и ПВО

За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 8 ракет HIMARS и 41 беспилотник, один из которых был уничтожен над Белгородской областью, где в Сольвьёвке погиб мирный житель. Количество раненых в результате ночной атаки в Ракитянском районе увеличилось до 13 человек, также были повреждены газопровод и линии электропередач.

Что говорит противник

США пока не рассматривают возможность передачи истребителей F-16 Украине, сообщил министр ВВС Фрэнк Кендалл

«Никаких планов на данный момент нет», — сказал Кендалл, отвечая на вопрос о поставках F-16 Киеву. Однако министр не исключил такую возможность в будущем, добавив, что потребности Украины сейчас удовлетворяются поставками от союзников по НАТО, таких как Нидерланды и Дания. Он подчеркнул, что США сосредоточены на обучении украинских лётиков совместно с партнерами, обещая значительный прогресс в этом направлении уже в следующем году.

Киев требует разрешения на удар Storm Shadow по России — The Guardian

Украина обратилась к западным партнёрам с просьбой разрешить «демонстрационный удар» ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. В Киеве считают, что такой шаг мог бы заставить Москву пойти на переговоры о прекращении боевых действий.

Высокопоставленные украинские чиновники полагают, что демонстрация уязвимости российских военных объектов, в том числе вблизи столицы, может стать решающим аргументом. Однако эта стратегия пока не нашла поддержки в США, где считают её слишком рискованной.

Джон Форман, бывший оборонный атташе Великобритании в России и Украине, отметил, что Киев должен сосредоточиться на защите Донбасса, а не на подобных «демонстрациях».

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий в Курской области 26.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info;

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

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