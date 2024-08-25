Ситуация в Курской области обостряется: последние новости и прогнозы

Боевые действия в Курской области — 25.08.24 года. День девятнадцатый — Хроника событий. Карта СВО. Ситуация на Курском направлении остаётся напряженной. Враг продолжает активные действия на нескольких участках фронта, но основные усилия сосредоточены на удержании и укреплении позиций в ключевых районах. Российские войска продолжают отбивать атаки противника и удерживать позиции, несмотря на интенсивные действия украинских подразделений.
Важные события произошли на Глушковском, Кореневском, Льговском и Суджанском участках. ВСУ продолжает подтягивать резервы. В ближайшее время можно ожидать усиления боевых действий, особенно на Кореневском и Льговском участках, где противник продолжает наращивать усилия, вводя в бой свежие подкрепления, не жалея ни техники ни личного состава.
09:36:27 — 26 августа.
Курское направление: российские войска контратакуют, срывая планы ВСУ
08:23:20
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Утренняя сводка по Курскому направлению на 25 августа 2024 года
Обзор по направлениям:
Глушковский участок
Комаровка. Карта СВО
На Глушковском участке Курского направления продолжается напряженная ситуация, хотя линия фронта здесь остается относительно стабильной. ВСУ предпринимает попытки атаковать позиции российских войск в районе села Комаровка. Однако, как и в предыдущие дни, все атаки были успешно отражены. Это указывает на ослабление возможностей противника для ведения активных наступательных действий. Судя по количеству и характеру атак, можно сделать вывод, что украинские войска не верят в успешное продвижение без дополнительных резервов, которые на данный момент отсутствуют.
Российские войска, в частности подразделения 11-й десантно-штурмовой бригады, продолжают удерживать свои позиции, демонстрируя высокий уровень боеготовности и дисциплины. Успешное отражение всех атак противника свидетельствует о сильной обороне и хорошем взаимодействии между подразделениями. В других районах вблизи Глушково против российских сил действуют менее организованные подразделения теробороны, которые не представляют значительной угрозы.
На других участках в районе Глушково активность противника также остается на низком уровне. Основную угрозу представляют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ, однако их действия пока что не привели к значительным изменениям на линии фронта.
О ситуации в Глушковском районе. Что происходит?
На текущий момент ситуация в Глушковском районе Курской области остается напряженной и осложняется действиями противника. Основной замысел украинских сил направлен на создание «котла» для российских войск, окружение и блокирование наших сил на этой территории (см. карту).
Динамика ситуации на направлении Комаровка — Глушково
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Комаровка — Глушково. Карта СВО. Динамика ситуации
Украинские формирования уничтожили три моста через реку Сейм, стремясь ограничить передвижение и снабжение российских войск в районе Глушкова. Таким образом, они пытаются создать оперативную изоляцию российских подразделений, находящихся в западной части района.
При этом ВСУ установили контроль над селами Снагость и Апанасовка, что позволяет им проводить дальнейшие наступательные действия в направлении реки Сейм. Отсюда до полного окружения остается всего 5 километров, и в случае успешного наступления украинских сил, есть угроза создания «котла» для наших войск.
Комаровка — Глушково. 24.08.24
Несмотря на разрушение ключевых мостов, российские войска продолжают снабжение через реку Сейм по временным понтонным переправам. Однако, данное решение имеет свои ограничения — река Сейм, хотя и неширокая, все же требует постоянного контроля и защиты этих переправ.
Украинские силы активно атакуют понтоны с помощью дронов-камикадзе и кассетных боеприпасов Himars, что усложняет доставку подкреплений и снабжения для наших войск. Разрушение инфраструктуры и постоянные атаки на переправы делают снабжение затруднительным, что напрямую влияет на способность наших войск удерживать текущие позиции и проводить контрнаступательные действия.
На данный момент украинские силы, вероятно, готовятся к новым наступательным операциям с целью завершить окружение наших войск в Глушковском районе. При этом они, судя по всему, стремятся любым способом уничтожить понтонные переправы, чтобы создать полную изоляцию и затруднить любую возможность эвакуации или подкрепления. Ожидается, что в ближайшее время они предпримут попытки наступления для замыкания «котла» вокруг наших сил.
Кореневский участок
Коренево. Ситуация на Кореневском участке ухудшается. Противник смог обойти оборонительные позиции российских войск и взял под контроль важные узлы в районе Кремяной и Ольговки, что позволило ему начать накат на село Коренево. Украинские силы пытаются растянуть российскую оборону, угрожая Коренево с востока. В ближайшие дни ожидаются интенсивные атаки, так как ВСУ стремятся занять Коренево и двигаться дальше на Рыльск. Здесь противник сосредоточил две батальонные группы, одна из которых понесла значительные потери, а другая относительно свежая, что может привести к эскалации боевых действий.
Льговский участок
Малай Локня. Карта СВО
Малая Лекнянская исправительная колония и окрестности. На Льговском участке продолжаются ожесточенные бои. Подразделения 30 мсп, обороняющиеся в Малой Лекнянской исправительной колонии, целый день отбивали атаки ВСУ, которые стремятся развить наступление на Льгов. Несмотря на тяжёлые условия и окружение, российские войска продолжают удерживать свои позиции благодаря поддержке артиллерии и авиации. В районе Русского Поречного противнику удалось закрепиться, однако атаки на Черкасское Поречное были отбиты.
Суджанский участок
Суджанский район. Карта СВО
Мартыновка и окрестности. На Суджанском участке основная цель противника — занять село Мартыновка, чтобы затем совместно с силами на Льговском участке отодвинуть фронт от Суджи к Большому Солдатскому. Однако попытки захватить Мартыновку пока безуспешны. Вчера, как и накануне, атаки на Русскую Конопельку были отбиты. Противник также пытается прощупывать оборону российских войск на подступах к н.п. Белица и Гирьи, вероятно, готовя новую атаку. Несмотря на отчаянные попытки противника, российские войска стабилизируют фронт, каждый тактический успех врага дается ему с большими потерями.
Российская армия усиливает защиту вокруг Курской АЭС
Украинские источники продолжают внимательно следить за действиями российских войск в Курской области, особенно в районе Курской атомной электростанции (АЭС). Недавний пост украинского военного блогера Frontelligence Insight, ссылающийся на спутниковые снимки, вызвал интерес в экспертных кругах и подчеркнул активное строительство российскими силами линии обороны вокруг стратегически важного объекта — Курской АЭС.
Согласно информации, опубликованной блогером, российские войска продолжают усиливать свою оборону в районе Курской области, выстраивая оборонительные линии к югу и юго-западу от Курчатова, где расположена Курская АЭС. Это сооружение имеет важнейшее значение для энергетической безопасности региона, и потому его защита является приоритетом для российской стороны. Кроме того, по спутниковым данным видно, что эти укрепления тянутся значительно западнее Курчатова, достигая предместий Льгова — примерно в 30 километрах к югу от линии фронта.
Стратегическое значение укреплений
Возведение укреплений на таких значительных расстояниях от ключевых объектов указывает на подготовку к длительной обороне и возможность противостоять любым неожиданным наступательным действиям со стороны противника. Эта линия обороны создаёт дополнительный рубеж безопасности не только для Курской АЭС, но и для всей юго-западной части Курской области. По сути, эти меры позволяют создать глубоко эшелонированную оборону, которая способна затруднить продвижение противника в случае эскалации конфликта в этом регионе.
Анализ действий противника и потенциальных угроз
Украинские источники, такие как Frontelligence Insight, распространяют информацию о возведении укреплений в качестве элемента информационной войны, направленной на психологическое давление и дезинформацию. В российском оборонительном плане данное укрепление имеет очевидное значение для защиты важных инфраструктурных объектов. Учитывая текущие геополитические условия и усиление военных действий в приграничных областях, укрепления вблизи Курской АЭС представляются логичным шагом для повышения безопасности региона.
03:00:09 ОБНОВЛЯЕТСЯ…
Курская область 25.08.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО
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Курское направление. 25.08.24
Следим за развитием ситуации..
Хроника событий - ЗДЕСЬ
День Первый (07.08.24)
, День Второй (08.08.24)
, День Третий (09.08.24)
, День Четвёртый (10.08.24)
, День Пятый (11.08.24) , День Шестой (12.08.24).
, День Седьмой (13.08.24) , День Восьмой (14.08.24). , День Девятый (15.08.24). , День Десятый (16.08.24) , День Одинадцатый (17.08.24) , День Двенадцатый (18.08.24) , День Тринадцатый (19.08.24) , День Четырнадцатый (20.08.24), День Пятнадцатый (21.08.24)
, День Шестнадцатый (22.08.24)
, День Семнадцатый (23.08.24)
, День Восемнадцатый (24.08.24)
Новости СВО на Украине. Коротко о главном
Обстановка на фронтах по состоянию на утро 25 августа 2024 года
В текущей оперативной обстановке российские силы продолжают оказывать давление на нескольких ключевых направлениях, однако противник также проявляет активность, стараясь удерживать и укреплять свои позиции. По всем направлениям российские войска продолжают наступательные действия и стараются закрепиться на достигнутых позициях, нанося удары по важным объектам и технике ВСУ. Однако украинская сторона также активно проводит ответные обстрелы, что осложняет продвижение. Ситуация на большинстве участков фронта остается напряженной, с локальными изменениями и постоянными, крайне напряженными боевыми действиями.
Вражеские приготовления на севере Черниговской области
Враг концентрирует ударную группировку на севере Черниговской области, рядом с российской границей, с целью атаки Брянской области. Основные усилия сосредоточены на направлениях населенных пунктов Суземка и Севск. Для этой операции противник собрал несколько батальонно-тактических групп из 41-й и 54-й бригад, а также подразделения для развития успеха. План противника заключается в выходе к рекам Нерусса и Сев для занятия оборонительных позиций и ведения долгосрочной обороны.
Кроме того, подготовлены более 20 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые будут отвлекать российские силы на второстепенных направлениях, в частности, в Стародубском и Климовском районах у российско-белорусской границы. Для выполнения этой задачи несколько подразделений ГУР МО Украины были перемещены в район населенного пункта Городня Черниговской области.
Однако, несмотря на эти приготовления, ударная группировка первого эшелона насчитывает лишь около 1500 человек и 60 боевых бронированных машин (ББМ), что указывает на ставку на внезапность, как это уже было в Курской области. Тем не менее, эта стратегия не принесла ожидаемого успеха.
СВОДКА на УТРО 25.08.24. 03:48:19 Дополняется…
Покровское направление
Новгородовка. Карта СВО
На Покровском направлении идут тяжелые бои. Российские войска продвигаются с южной стороны Гродовки и в самом селе. По оперативным данным, армия России установила контроль над Красным Яром и Крутым Яром, хотя подтверждения еще ожидаются. Севернее, в Николаевке, сосредоточены последние рубежи обороны ВСУ перед Мирноградом. В Новогродовке бои переместились в центр города, и российские штурмовики заняли здание городского совета. ВСУ отошли за террикон Новогродовской шахты, что позволяет российским силам установить контроль над Новогродовкой, которая уже находится в полуокружении. Южнее штурмовые отряды РФ вошли в Мариновку, а Калиново находится под огневым контролем российских войск. Также ведутся атаки на Карловку с востока, где бронегруппа достигла села и закрепилась возле водохранилища.
Торецкое направление
Торецк. Картв СВО
На Торецком направлении российские войска стремятся прорвать оборону ВСУ. Российские штурмовики закрепились в юго-восточных и северо-восточных частях Торецка и продвинулись вглубь на 1 км в районе Торецкой колонии №2. Бои здесь не прекращаются ни на минуту.
Часовярский участок
Бои продолжаются в восточной части Часов Яра. Город разрушен, и российские войска могут закрепляться только в подвалах и блиндажах. Штурмовые группы РФ действуют малыми отрядами, захватывая дом за домом и улучшая позиции по флангам. В микрорайоне Октябрьский российские военные продвинулись еще на двух улицах. Используя ударный БПЛА «Молния-1», был поражен пункт дислокации ВСУ, еще одно укрытие уничтожено в районе Григоровки.
Донецкий фронт
Красногоровка. Карта СВО
На Донецком фронте российские силы продвинулись от юга Красногоровки на запад примерно на 700 метров, стремясь растянуть силы ВСУ по флангам. В районе Константиновки российские войска продолжают медленно продвигаться вперед. Авиация нанесла удары ФАБ-250 по пункту дислокации ВСУ в поселке Разлив под Курахово.
Краснолиманский участок
ВСУ удалось улучшить свое тактическое положение у Нововодяного, где они заняли несколько опорных пунктов на высоте перед селом. Несмотря на это, российские войска установили контроль над частью восточного берега реки Жеребец, что ограничивает успехи противника.
Купянское направление
На Купянском направлении продолжаются встречные бои. Российские силы добились локальных успехов в районе Петропавловки, Кругляковки и Степовой Новоселовки. Артиллерия РФ продолжает работать по позициям ВСУ в Стельмаховке.
Харьковский фронт
На Харьковском фронте продолжается контрбатарейная борьба, без значительных изменений на земле. В районе Русской Лозовой была разбита позиция артиллерийского расчета ВСУ. На Волчанском направлении ночью российские расчеты FPV-ударов поразили бронетехнику противника, включая один Stryker и два Humvee.
Херсонское направление
На Херсонском направлении российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) активно уничтожают все цели, включая лодки и технику противника, попадающие в зону их действия. Одновременно с этим сообщается, что Украина начала сброс воды с плотин выше по течению Днепра, что создает риск подъема уровня воды в районе Каховского водохранилища. Это может привести к смыву российских минно-взрывных заграждений на берегах.
Запорожский участок
На Запорожском участке линия фронта остается неизменной. Российская артиллерия продолжает наносить удары по сконцентрированным силам ВСУ. В районе Каменского уничтожены пулеметная и гранатометная позиции противника. Однако украинские силы отвечают обстрелами мирных деревень, в частности, во Владовке Черниговского района снаряд попал в жилой дом, ранив двух человек.
Северское направление
На Северском направлении существенных изменений линии фронта пока не наблюдается.
ВКС России
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ в Селидово. Также сообщается о ракетном ударе по подразделению ГУР Украины и, возможно, иностранным наёмникам, которые высадились на остров Змеиный. Это может быть связано с попыткой украинских сил продемонстрировать присутствие перед своим праздником. Кроме того, черный столб дыма наблюдался в Славянске, где был поражен военный объект. Были также проведены обстрелы объектов ВСУ в Курахово и Украинске.
Карта боевых действий в Курской области 25.08.24 сегодня, онлайн. Курская область
По данным портала LostArmour.info;
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