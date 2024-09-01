Обстановка сейчас на Курском направлении — 01.09.24 года. Карта СВО — Хроника событий. День двадцать шестой. Прошедшая неделя показала, что российские войска на Курском направлении эффективно противостоят всем попыткам противника прорваться или значительно изменить сформировавшуюся, линию фронта в свою пользу.

Несмотря на усиление активности со стороны ВСУ, российские подразделения продолжают удерживать ключевые позиции и наносят значительные потери противнику. Активное применение авиации и артиллерии, дронов, и грамотный маневр на поле боя привели к значительным потерям у противника.

Однако ВСУ по прежнему стремятся удержать важные стратегические пункты и сохранить контроль над снабжением своих подразделений. Предпринимаются попытки прорыва на севере, в районе Каучука, продолжается штурм Кореневки, Ольговка перехоля из рук в руки в течении недели в данный момент, находится под контролем наших воойск.

Не прекращаются ожесточенные бои в районе Комаровки, где ВСУ пытаются прорубить себе коридор в направлении Глушково, и использовать преимущество, имея на правом фланге реку Сейм, за которой ВС РФ наводя понтонные переправы старается снабжать свою обороняющуюся группировку по ту сторону реки.

В течение недели велись активные артиллерийские дуэли, причём обе стороны стремились нанести максимальные потери противнику и ослабить его оборону. В результате российских артиллерийских ударов были поражены несколько важных объектов ВСУ в Сумской области, что подорвало их боеспособность, ограничило ресурсы и снизило возможности для наступления.

Кроме того, ежедневно наносятся авиаудары по тыловым объектам противника, по выдвигающимся подкрепленям, оказывается артиллерийская и авиационная поддержка нашим подразделениям обороняюшим ключевые участки курского фронта. ВСУ сталкиваются с существенными трудностями в организации контратак, укреплении позиций и получении подкреплений.

Выводы и перспективы

Противник, несмотря на значительные потери, продолжает попытки прорыва к трассе на Рыльск. Однако, с учётом текущей обстановки и активного сопротивления российских войск, дальнейшее продвижение ВСУ вглубь Курской области практически прекратилось. Тем не менее, учитывая высокую концентрацию сил противника и его намерение прорваться к важным стратегическим точкам, дальнейшие бои в этом районе могут стать более интенсивными. Украинским силам предстоит выбирать между дальнейшими атаками с возможными высокими потерями или изменением тактики с целью сохранения сил.

Обновляется — 10:32:02

Обстановка на Курском направлении на 1 сентября 2024 года

На Курском направлении продолжаются интенсивные боевые действия сразу на нескольких участках. Российские войска активно ведут борьбу с бронетехникой и огневыми средствами ВСУ в тылу противника. В то же время украинские формирования пытаются продвинуться в Кореневском и Суджанском районах.

Обзор по направлениям:

Суджанский район: ожесточенные бои и авиаудары

В Суджанском районе украинские формирования смогли незначительно продвинуться с запада к населенному пункту Погребки, заняв позиции в нескольких лесополосах. Российская авиация нанесла удар по одному из мест концентрации личного состава ВСУ с применением ФАБ-3000 с УМПК, что привело к значительным потерям среди украинских сил. Южнее ВСУ предприняли неудачные атаки в направлении на Малую Локню и Бахтинку. В районе Мартыновки российская артиллерия успешно поразила позицию расчета БЛА ВСУ на восточной окраине села. Также к западу от Суджи операторы дронов ВС РФ уничтожили танк Т-72 противника на марше.

Южнее Суджи продолжаются боестолкновения в районе линии Черкасской Конопельки, Плехово, Борки и Русской Конопельки.

Украинские войска продвинулись с запада к населенному пункту Погребки, заняв позиции в нескольких лесополосах.

На севере наша морская пехота контратакует от Каучука, стремясь выдавить оккупантов.

Кореневский район: атаки на Матвеевку и маневры ВСУ

В Кореневском районе украинские войска предприняли несколько атак в направлении населенного пункта Матвеевка, однако все они были успешно отражены российскими подразделениями. В то же время к востоку от Коренево наблюдается присутствие украинских подразделений в лесном массиве, что указывает на их намерение продолжать наступательные действия. ВСУ продолжают атаки в районе Малая Локня — Нечаев — Нижняя Паровая, причем большая часть Нижней Паровой находится в «серой зоне», где ни одна из сторон не имеет полного контроля.

В районе Кремяного ситуация остается стабильной. После неудачных атак прошлых дней украинские войска проводят перегруппировку и переброску резервов для возобновления попыток взять населенный пункт под контроль. Подошедшие подкрепления ВДВ в свою очередь отбросили ВСУ от села Коренево и продолжают оборонительные действия.

Дополнено — 17:05:15

По уточненным данным, противник частично контролирует Ольговку и Кремяное, прилегающие районы в серой зоне. Продолжаются бои.

Глушковский район: удары по переправам и оборона

В Глушковском районе ситуация остается без значительных изменений. Украинские формирования продолжают наносить удары по понтонным переправам, наведенным ВС РФ для снабжения группировки на рубеже Теткино — Глушково. Российская разведка обнаружила пусковые позиции ракетных систем украинских формирований в лесном массиве к западу от Гуево. В результате ракетного удара подразделения ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО M270, используемую украинскими войсками для нанесения ударов по переправам в Глушковском районе.

Украинская армия испытывает трудности с развитием наступления на этом направлении, несмотря на переброску частей 92-й механизированной бригады. Эти силы ВСУ были задействованы для компенсации потерь и поддержания текущих позиций, но их появление не привело к значительным изменениям на фронте.

Под удар попали украинские формирования у села Верхняя Сыроватка в Сумской области в 30 км от линии фронта.

Судя по видео, российские войска выявили с воздуха около 20 стоящих друг за другом машин и нанесли по ним комбинированный удар. Сначала ВС РФ отработали двумя баллистическими ракетами с кассетной и осколочно-фугасной боевой частью с воздушным подрывом, а затем добавили залп РСЗО.

В данном случае можно отметить комплексный характер огневого поражения, где ракет на цели не пожалели. Этим во многом удалось скомпенсировать точность и плотность накрытия, уничтожив куда больше машин и живой силы ВСУ, чем в случае удара одним «Искандером» или «Торнадо-С».

05:09:09 ОБНОВЛЯЕТСЯ…

Курская область 1.09.24. Обстановка в зоне конфликта. Карта СВО

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Следим за развитием ситуации..

Новости СВО на Украине. Коротко о главном

На начало сентября, а соответственно и осени, активные боевые действия ведутся на всех основных фронтах Украины. Российские войска продолжают наступление, расширяя зону контроля и продвигаясь вглубь освобождаемых территорий. ВСУ терпят потери и вынуждены отступать на некоторых направлениях, что приводит к серьёзным изменениям на линии фронта.

На Кураховском направлении (часть южного фланга покровского направления стало им после взятия ВС РФ Карловки) российские войска освободили Долиновку и окончательно взяли Галицыновку, после чего завязались бои за Желанное Первое. Западнее идут бои за Лесовку, причем значительная ее часть уже или освобождена ВС РФ или в серой зоне, более того, боестолкновения уже идут в районе окраин Украинска.

В настоящий момент — 11:14:43

Обстановка в Селидово

Генштаб ВСУ волевым решением перебросил новые резервы в Селидово, чтобы остановить быстрый захват города российской армией. Резервы, которые он снял с Угледарского направления, которое отчаянно нуждается в пополнении, находясь под угрозой окружения. Их задача навязать уличные бои и замедлить продвижение российской армии. Подразделения ВС РФ войдя в город установили контроль над территорией городского парка и стадионом «Авангард». В эти минуты бои идут в районе улицы Гоголя, за которой начинается сектор многоквартирных строений, используемый ВСУ как основная линия обороны.

Оперативная сводка с фронта на утро 01.09.2024

Покровское направление

На Покровском направлении российские войска, освободив Карловку, заняли населенный пункт Галицыновка, где подняли Красное Знамя на мемориале Великой Отечественной войны. ВСУ продолжают отступление, российские войска атакуют с севера в сторону Желанного Первого. Украинский гарнизон в районе Невельского находится под угрозой окружения. До полного замыкания котла остаётся всего около 6.5 км, что может вынудить ВСУ провести экстренный отвод войск из района.

Южно-Донецкое направление

На Южно-Донецком направлении российские войска продолжают продвигаться, особенно в районе Урожайного и Макаровки. Противник пытается удержать позиции, но интенсивные атаки ВС РФ не дают возможности для маневра. Занятые высоты и стратегически важные позиции позволяют российским подразделениям контролировать важные дороги и препятствовать снабжению украинских войск.

Донецкое направление

На Донецком фронте идут ожесточенные бои. Российские войска активизировались в районах Водяного, где атакуют позиции ВСУ. ВС РФ закрепились в районе СТ Шахтер к северу от Константиновки, расширяя зону контроля. В Победе и окрестностях также зафиксировано продвижение российских подразделений. ВКС России активно наносят удары по позициям ВСУ, в том числе у шахты Южно-Донбасская-3. Противник вынужден отступать, теряя важные позиции.

Торецкое направление

На Торецком участке российские войска освободили населённый пункт Кирово и продолжают вести бои в восточной части Торецка (Дзержинска). В Дружбе российские подразделения вытеснили украинские войска из нескольких опорных пунктов, в том числе из здания школы №7. Бои продолжаются на улицах Чапаева и Соловьиной (Островского), где идут ожесточённые схватки за каждую позицию.

Угледарское направление

На Угледарском направлении ситуация для украинских войск становится всё более сложной. 72-я ОМБр ВСУ понесла серьёзные потери и была вынуждена отступить. На её место переброшены подразделения 110-й ОМБр, ранее действовавшие на Авдеевском направлении. Несмотря на усиление, ВСУ испытывают значительные трудности с удержанием позиций, что позволяет российским войскам удерживать инициативу и продвигаться вперёд.

Времьевский выступ

На Времьевском выступе российские подразделения продвинулись к северу от Урожайного и взяли под контроль несколько ключевых опорных пунктов противника. В районе Приютного российские войска выбили украинские силы из укреплений в треугольнике балок Куцая и Грушеватая, что создало серьёзные предпосылки для дальнейшего наступления вглубь украинских позиций.

Северское направление

На Северском направлении российские войска успешно выбили ВСУ из укреплённых позиций северо-восточнее Белогоровки. В результате этого удалось ликвидировать карман, в котором находились украинские силы, и выровнять линию фронта. Подразделения ВС РФ готовятся к дальнейшему наступлению на этом участке.

Купянское направление

На Купянском направлении российские войска расширяют зону контроля западнее Песчаного, продвигаясь в направлении Колесниковки. Также южнее села идёт обход позиций ВСУ в районе Берестового. В районе Розовки (Андреевки) подразделения ВС РФ продвинулись вдоль восточного берега реки Жеребец, что позволяет им создать угрозу украинским укреплениям на западном берегу.

Харьковское направление

На Харьковском направлении продолжаются интенсивные артиллерийские бои на берегах Травянского водохранилища. В Волчанске российские войска захватили одно из многоэтажных зданий на улице Гоголя и ведут его зачистку после артиллерийской подготовки. Несмотря на активное сопротивление украинских сил, продвижение российских войск продолжается.

Херсонское направление

На Херсонском направлении наблюдается высокая активность российской артиллерии и операторов FPV-дронов. Основные удары приходятся по населенным пунктам Антоновка и Берислав, где уничтожены пункт временной дислокации ВСУ и несколько единиц военной техники. В районе Берислава также прогремели взрывы, вызванные ударами по складам с боеприпасами противника. На правом берегу Днепра, по данным разведки, уничтожены четыре пикапа и одна БМП ВСУ. Активность российских войск в этом регионе указывает на подготовку к масштабным наступательным действиям.

Запорожское направление

На Запорожском фронте российские войска продолжают активное наступление с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). Основные удары приходятся по районам с высокой концентрацией живой силы и техники ВСУ, особенно вблизи Малой Токмачки. На север от Работино ВС РФ захватили укреплённый район противника, успешно зачистили две посадки и вышли на трассу, ведущую к Орехову. Украинские войска сосредоточили в этом районе резервы, однако их ресурсы истощаются, что значительно ограничивает возможности для контратаки.

Сумы и Сумская область

В Сумах и Сумской области российские войска применяют «Искандеры» для ударов по ключевым объектам. В районе села Нижняя Сыроватка уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, в Садках поражена американская РСЗО MLRS. В селе Чернетчина и на территории бывшей обувной фабрики в Сумах уничтожены пункты дислокации противника и сборки БПЛА. Эти удары направлены на ослабление возможностей украинских сил в этом регионе.

Что говорит противник

Русские возьмут Покровск в сентябре: Украина ослабила фронт ради операции в Курске — The Telegraph

Киев, отправив элитные подразделения из Донбасса для атаки на Курскую область, столкнулся с ускорением российского наступления в ДНР. Русские могут овладеть Покровском уже к середине сентября, пишет The Telegraph.

Командир украинского подразделения воздушной разведки, сражающегося под Покровском, отметил невиданную ранее скорость продвижения ВС РФ.

Это очень быстро. У нас не хватает пехоты, артиллерии и дронов. Враг активно использует радиоэлектронную борьбу, и нам приходится запускать десятки дронов, чтобы уничтожить 1 танк, — добавил он.

Украинский «Центр оборонных стратегий» разделяет оценку, что Покровск может пасть уже в сентябре. За последние 3 недели ВС РФ продвинулись на 8 км, используя железнодорожные пути как укрытие для своей пехоты.

The Telegraph утверждает, что украинская операция в Курске, разработанная Сырским и одобренная Зеленским, не достигла своей цели. Российские войска не ослабили фронт под Покровском, а наоборот, удвоили усилия. Украинские офицеры, опрошенные газетой, также опровергают утверждение Зеленского о том, что россияне двигались быстрее до начала операции в Курске.

Карта боевых действий в Курской области 01.09.24 сегодня, онлайн. СВО — Курская область

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По данным портала LostArmour.info;

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